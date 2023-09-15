Fatih Altaylı: Diyanet’in buna söyleyeceği bir kelime yok mu!

TRT ekranlarına çıkarılıp Allah’a şirk koşarak en büyük günahı işleyen, Menzil şeyhinin elini tutmakla Allah’ın elini tutmuş olacağınızı söyleyen ve küfre sapmanın zirvesine çıkan bu “sapkınlara” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söyleyeceği tek bir kelime yok mu!

Diyanet’i sadece depremzede kız çocuklarının cariye alınabileceğini ve onlara nikah kıyılabileceğini söylemek, Cumhuriyet’e küfür edenlere maaş vermek için oluşturulmuş bir kurum mu zannediyorsunuz!

Ali Erbaş, siz de Menzil şeyhinin elini tutanın Allah’ın elini tutmuş olacağına mı inanıyorsunuz.

Yoksa siz hâlâ bir aralar dinlerarası diyalog tezinin savunucusu ve toplantılarının katılımcısı olduğunuz FETÖ terör örgütü kurucu başkanı Gülen’in elini tutmanın daha doğru olacağı kanaatinde misiniz!

Fatih Altaylı’nın yazısı