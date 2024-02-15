Fatih Altaylı: Darbeci Sisi, ‘değerli kardeşim Sisi’ oldu

Mısır Devlet Başkanı, namı diğer Darbeci Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan gecikmeli de olsa buluştular.

Aslında Temmuz ayı içinde Sisi Türkiye’ye gelecekti ama ziyaret son anda iptal edilmişti.

O gelmedi ama bizim cumhurbaşkanı Mısır’a gitti.

Darbeci Sisi, “değerli kardeşim Sisi” oldu.

Bence bir mahzur yok.

Olmalıydı. Hatta çoktan olmalıydı.

10 yıl gecikmeli oldu.

Darbeye tepki göstermek başka idi, bölgenin iki güçlü ve önemli ülkesini bağlayan yüzlerce yıllık ipleri koparmak başka.

11 yıl boyunca bu ipler kopuk kaldı.

Şimdi barışmayı eleştirecek halimiz yok.

Elbette barışmalıydık.

Ama şunu da göz ardı etmek istemem.

Eğer seçimde Kılıçdaroğlu seçilmiş olsa idi ve dün bu ziyareti yapan Kılıçdaroğlu olsa idi iktidar yanlısı basın ve hâlâ varsa AKP sözcüleri kimbilir neler söyler, Kılıçdaroğlu’na ne hakaretler ederlerdi.

Gazetelerine boy boy Mursi ve Rabia katliamı fotoğrafları basılır, idam edilen babaların çocuklarına yazdığı mektuplar tefrika edilirdi.

Bu söylediklerimin olacağından hiç şüpheniz var mı!

Fatih Altaylı’nın yazısı