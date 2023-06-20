Fatih Altaylı: CHP’de bir grup imza toplamaya başladı

CHP’de bir grup Kurultay delegesi, “tüzük değişikliği Kurultay’ı” yapmak için imza toplamaya başladı.

Amaç Kılıçdaroğlu’nu devirmek değil. Asıl mesele partiyi ‘demokratik” bir tüzüğe kavuşmak.

İmza kampanyası bayramın ardından, 3 Temmuz’da başlayacak.

Partiye hem demokrasi hem de demokratik dinamizm getirecek bir tüzük isteniyor.

Parti yönetiminin de, milletvekili adaylarının büyük bölümünün de genel merkez tarafından değil, ilgili teşkilatlar tarafından belirlenmesini sağlayacak katılımcı bir tüzük.

Kurultay’ı toplamak isteyen delegeler “Eleştirdiğimiz AK Parti bile parti içinde bizden çok daha demokrat. Son seçimde en azından ön seçim benzeri bir saha yoklaması yaptı.” diyorlar.

İktidardan “liyakat” talep eden CHP’nin kendi içinde hiçbir liyakat şartı olmaması, AK Parti’den demokrasi talep eden CHP’nin kendi içinde en küçük bir demokratik bir ortam yaratmaması, AK Parti’den adalet isteyen CHP’nin kendi içinde hiç de adil olmaması artık CHP’lileri de rahatsız ediyor.

CHP ya eleştirdiğine benzemekten hatta beteri olmaktan vazgeçecek ya da seçmen CHP’den.

Şimdilik gidişat ikinciye doğru.

Seçmen CHP’yi bırakıyor.

Kurultay ve değişim belki bir heyecan getirir.

Aksi takdirde geçmiş olsun.

Artık CHP’yi AK Parti de kurtaramaz.

Milyonlarca insan CHP’ye AK Parti’ye ilaç olur diye oy veriyordu.

AK Parti’ye doping olan bir CHP’ye rahmetli babam, Demokrat Parti’ye oy verdi diye 25 sene babaannemle konuşmayan dedem bile oy vermezdi.

Fatih Altaylı’nın yazısı