Fatih Altaylı: Bu ülke sevinmeyi hak etmiyor

Artık terbiyesizliğin zirvesine çıktılar.

Türkiye’ye bir takım sporunda en başarılı günlerini yaşatan voleybolcu kadınlarımıza artık açıktan saldırıya geçtiler.

Aslında tüm takımdan nefret ediyorlar çünkü o takım çağdaş, modern, aydınlık, eğlenen, gülen, neşeli bir Türkiye’yi simgeliyor ve bu onları rahatsız ediyor. Ve bu nefretlerini takımın hücum gücünün en önemli iki parçasından biri olan Ebrar Karakurt üzerinden kusuyorlar.

Sosyal medyada Abdülhamit adlı bir troll Ebrar’a saldırıyor, Ebrar bu pisliğe layık olduğu yanıtı en ufak bir hakaret içermeyen bir mesajla verince kuduruyor, genç kıza “Ne, ecdada hakaret ha!” diyerek saldırıyorlar, trollün adının Abdülhamit olmasından faydalanarak sanki Ebrar, Sultan Abdülhamit’i kast etmiş gibi davranıyorlar.

Yarın sokakta Muhammed isimli biri ile kavga etsen sanki Peygamber Hz. Muhammed’le kavga etmiş olacakmışsın gibi.

Bu rezil koroya aynı ilkelliğin siyasetteki uzantıları da aynı anda katılıyor ve onlar da hakaret yağdırmaya başlıyorlar.

Ve ne federasyon ne de bir başkası bu kızlarımızı savunmuyor. Hadsizlere karşı kendini siper etmiyor. İngiltere’de iken grup seks partileri ve uyuşturucu partilerinden fotoğrafları ile gündeme gelen, Türkiye’ye gelince cami fotoğrafları ile gündem olmaya çalışan Mesut Özil isimli kişi kadar bile değer görmüyor Türkiye’nin gururu olan bu çocuklar.

Ve çok önemli bir maç öncesi takımın morali yerle bir.

Ama onlar bunlara rağmen şampiyon olacaklar diye umuyorum.

Sonra da bir daha o formayı sırtlarına giymesinler.

Çünkü bu ülke sevinmeyi hak etmiyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı