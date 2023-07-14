Fatih Altaylı: Bu tipik AK Parti siyasetidir

İktidar koalisyonu içindeki tepkiler, AK Parti’yi pozisyon değiştirmeye zorlayacak gibi görünüyor.

Öyle olmasa, iktidar sözcüsü Ömer Çelik televizyona çıkıp, “İsveç’in NATO’ya girmesine evet demedik, İsveç’in NATO’ya girişinin önünü açtık” demek zorunda kalmazdı.

Bu tipik AK parti siyasetidir.

Oslo’da PKK temsilcileri ile buluşulup görüşülür; iktidar görüşmemiştir, Devlet görüşmüştür.

Öcalan’a hükümet temsilcileri gider; iktidar teröriste gitmemiştir, Devlet gitmiştir.

Zaten o da Öcalan değil, İmralı’dır.

Şimdi de benzer bir durum.

“Kapıyı açtık ama içeri biz sokmadık” diyorlar.

Kim soktu diye soracak olsak, yanıt hazır, ”Kendi girdi”.

Gülüyoruz tabii.

Ama ilginçtir, Erdoğan’a çok yakın eski bir Bakan bile “Ben TBMM’de hayır oyu vereceğim” diyor.

Belli ki içeride sorun var.

Bu arada nasıl pozisyon alacağını bilemeyen iktidar gazetecileri rahat olsun.

İtalya Başbakanı Meloni açıkladı, “Türkiye’nin AB üyeliği masada değil” dedi.

Keyfinize bakın.

Aynı hamam aynı tas.

Devam.

Fatih Altaylı’nın yazısı