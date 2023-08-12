Fatih Altaylı: Bu atamaya şükrediyorum

Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasına epey bir tepki var.

Bir kısım Gezi Olayları sırasında Erdoğan’a ve iktidara yönelik sert açıklamaları ve birkaç yıl öncesine kadar tekrarladığı “Türkiye’de herkes iktidardan korkuyor. Baskıdan bunalıyor” minvalindeki sözleri nedeniyle “Başkası mı yoktu da bunu atadınız” diyor.

Diğer kısım ise Karadağlı’nın kadınlara yönelik tavrı, son yıllarda iktidar yanlısı tutumu nedeniyle atamayı eleştiriyor.

Küçük bir grup ise siyasi nedenlerle ilgilenmeden, Karadağlı’nın bu görevi yürütecek tecrübede olmadığı için atamaya karşı çıkıyor.

Ben ise bu atamanın tam da bu dönemin ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum.

İktidar Karadağ üzerinden bir “biat” mesajı veriyor. “Biat et, rahat et. Makam mevkii kap, asla çok geç değildir” diyor.

Ben ise bu atamaya şükrediyorum.

En azından Karadağlı 31 yıllık meslek hayatında 6 oyunda rol almış.

Epey bir dizide oyunculuk yapmış. Televizyonda yarışma programı sunmuş. Seslendirme yapmış.

Yani iyi kötü sahne tozu yutmuşluğu, epey bir kamera görmüşlüğü var.

Hayatında tiyatroya gitmediği halde, Kartal’daki malum okulu bitiren birini de atayabilirlerdi.

Ne bekliyordunuz yani, Genco Erkal’ı atamasını mı!

Şükredin halinize.

Fatih Altaylı’nın yazısı