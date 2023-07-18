Fatih Altaylı: Bak, bu büyük suçtur! Sayın bakan için sıkıntı yaratacaktır 

Babacan ve Şimşek dönemlerinde yapılan hatalar da az değil ama felaketin asıl sorumlusu sonraki politikalar ve Bakanlar.

Ancak eski Bakanların trolleri ve bürokrasinin sağına soluna yerleştirdiği yüksek maaşlı smokinli kuşları şimdiden Bakan Şimşek’i suçlamaya başladılar bile.

Oysa Bakan’ın tek yaptığı, onların “pislediğini” temizlemeye çalışmak. Ancak Şimşek bir büyük hata yaptı. Kamu kurumlarına bir “tasarruf genelgesi” yolladı.

İşte bu Sayın Bakan için sıkıntı yaratacaktır. Çünkü iktidardaki hakim düşünce şudur: “Safa sürmeyeceksek iktidar olmanın ne anlamı var ki!”

Çünkü onların kafasında iktidar demek “lüks ve şatafat” demek. Bunun rasyonelleştirilmiş ve kabul görmüş hali ise “İtibardan tasarruf olmaz” cümlesi.

Sırf bu yüzden IMF’in ucuz faizli kredisini almayan, IMF’in kamu harcamalarını kısması kaçınılmaz olan anlaşmalarından sadece bu nedenle uzak duran iktidardan “tasarruf” istemek!

Bu kabul edilebilir gibi değildir. Şimşek’in başını zamlar falan yemez. Ama kamuda tasarruf istemek! Bak, bu büyük suçtur!

Fatih Altaylı’nın yazısı