Fatih Altaylı: Babacan’ın karşısına Bayraktar çıkar

Bu seçimin kazananının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikar.

Bu kazanç, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlarla boğuşacak olan Erdoğan’a ve Ak Parti’ye neler kazandıracak o ayrı bir tartışma ama şimdilik kazançlılar, şimdilik kazananlar.

İnşallah akılcı politikalara dönerek ve krizi kabul ederek mücadeleye başlarlar da birkaç yıl içinde Türkiye bu krizi aşar.

Yoksa herkesin işi çok ama çok zor.

Göçmen meselesi ise nesiller boyu sürecek bir sorun olarak artık kemikleşme aşamasında.

Peki bu seçimin diğer başka kazananları var mı!

Bana öyle geliyor ki, Meral Akşener de bu. Sonuçlarla kazançlı çıkanlar arasında.

Siyaseti iyi okuduğunu, 6’lı masadaki çıkışıyla haklı olduğunu, haklı iken geri adım atarak önceliğinin ülke olduğunu gösterdi.

Parti içindeki küskünlerle barışırsa, muhtemelen merkez sağda güçlü bir pozisyon elde edebilir.

Demokrat İslamcı partiler olarak Erdoğan sonrası dönemde güçleneceklerini düşünen DEVA ve Gelecek ise umduklarını bulamayabilirler.

Tahminen Babacan’ın karşısına en geç 5 sene sonra çıkacak olan Haluk veya Selçuk Bayraktar olacaktır.

Onların şansının ne olacağına ise Erdoğan’ın bu dönemde, özellikle ekonomide elde edeceği sonuçlar karar verecektir.

Görünen odur ki, bu dönem Türk siyasetinin yeniden şekillenmesi açısından önemli bir dönemdir.

Fatih Altaylı’nın yazısı