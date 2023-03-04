Fatih Altaylı: Akşener’in basın toplantısından sonra sayı sıfıra inmişti

Şu anda muhalif seçmenin önemli bir bölümü Akşener’e öfkeli.

Dün yemek yedeğim bir masada bulunan 20 kişinin 17’si, 10 kadının 10’u seçimde Akşener’in partisine oy vereceğini söylüyordu.

Akşener’in basın toplantısından sonra ise bu sayı sıfıra inmişti. Özellikle kadınlarda öfke de vardı.

Ne yalan söyleyeyim, ben de Meral Hanım’ın yaptığından büyük hayal kırıklığına uğramıştım.

Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık dayatmasının da büyük hata olduğunu, masanın devrilmesinde Kemal Bey’in de en az Meral Akşener kadar hatalı olduğunu bilsem de, masanın en önemli mevzuyu son ana bırakmasının hata olduğunu söylemekten aylardır dilimizde tüy de bitmiş olsa herkesin suçladığı Meral Akşener’di.

Fatih Altaylı’nın yazısı