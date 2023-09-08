Fatih Altaylı: Akşener’in açıklaması Saray’a müjde oldu

Meral Akşener’in “İstanbul’da aday çıkaracağız” açıklaması her ne kadar AK Parti’yi ve genel başkanını rahatlatıp, umutlandırsa da son anda her şey olabilir mantığı ile işi sıkı tutmaya devam ediyorlar ve görünen o ki, aday sayısını üçe indirmiş gibiler.

Şu ana kadar öne çıkan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca’nın pandemi performansı, kimseyi dışlamayan tavrı, öne çıkan bir siyasetçi olmasına rağmen kamplaşmaya neden olan bir siyaset anlayışına sahip olmaması, muhaliflerle bile diyalog kurabilme yeteneği, bunu çok doğal bir biçimde yapıyor olması ve oluşturduğu iyi insan imajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı favori aday yapıyor. Şu anda ilk sırada o var.

Onu takip eden isim ise eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu. 25 yıllık İBB tecrübesi, bakanlığı döneminde İstanbul’da metrolarla ve diğer ulaşım projeleri ile kendini göstermeye devam etmesi ve Cumhurbaşkanı’nın güveni ve tabii Trabzonlu olması Karaismailoğlu’nu da plase haline getiriyor.

Bir diğer adayın da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu zaten sır değil. Ancak Kurum joker olarak sadece İstanbul’a değil, başka illere hatta Ankara’ya bile düşünülüyor. İstanbul şansının giderek zayıfladığı aşikar.

Tabii Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarma ihtimali her zaman var, o da ayrı.

Tabii AK Parti ne yaparsa yapsın İstanbul’u kazanmaları CHP’nin yapacağı hatalara bağlı ki, CHP’nin bir hata yapacağına AK Parti tarafı kesin gözüyle bakıyor.

Şu anda AK Parti’nin belediye başkan aday adayları arasında yeri hemen hemen kesinleşmiş tek kişi var. Eski Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu. Antalya’da aday yüzde 99 o olacak gibi.

Fatih Altaylı’nın yazısı