Fatih Altaylı: Açıklamayan şerefsizdir!

Sayın Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde de, seçimden sonra size yönelik eleştiriler başladığında da, sürekli tekrarladığınız bir iddianız, bir ithamınız vardı.

“Bazı gazetecilerin Beşli Çete dediğiniz müteahhit grubundan para ve avanta aldığını, bu nedenle size karşı çıktığını, muhalif görünümlü kimi gazete ve gazetecilerin iktidarla işbirliği içinde olarak organize biçimde sizi eleştirdiğini” iddia ettiniz.

Parti koridorlarında “Dekontlar havalarda uçuşuyor” diyordunuz.

O günlerde bu dekontların havalarda uçuştuğu iddianıza inanıp, suçlamalar yapan bazı gazeteciler de daha sonra bu dekontlardan pay almakla suçlandı.

Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey…

Sürekli tekrarladığınız bu iddianızın somut bilgilere dayandığını zannediyorum, en azından umuyorum.

Bu isimleri toplumla paylaşmaya mecbursunuz.

Böyle satılmış ve satılık gazeteciler var ise bunları bilmek toplumun hakkı.

Bu isimleri açıklayın. Herkesi töhmet altında bırakma hakkınız yok.

Açıklamayan şerefsizdir!

Fatih Altaylı’nın yazısı