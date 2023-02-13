Fatih Altaylı: 24 senede bir arpa boyu yol almış olmak gerekmez miydi

Şimdi bu depremi 1999’la da kıyaslayıp daha büyük olduğunu söylüyorsunuz.

Doğru.

Daha büyük ama 24 senede bir arpa boyu yol almış olmak da gerekmez miydi!

Ve tabii deprem sonrası müdahale felaketi.

Bu gecikme ve yetersizlikten de sorumlu değil misiniz!

Devletin sahip olduğu tüm olanakları ilk anda devreye sokmadınız.

Sivil toplumdan çekindiniz.

AFAD bu işlere müdahale edecek olan “Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü”nün başına önce İmam Hatip, hadi o olabilir, sonra İlahiyat Fakültesi bitirip, üzerine tasavvuf yüksek lisansı yapmış biri yerine bir mühendisi, tercihen bir endüstri mühendisini, hadi sizden olan böyle birini bulamadınız en azından bir işletmeciyi, hadi onu da bulamadınız en azından nakliye firması tecrübesi olan birini getirmeniz de doğanın bir eseri mi, yoksa kendi beceriksizliğiniz, kendi hatanız mı!

Bilmem farkında mısınız ama o kişi, bırakın bahsettiğiniz geniş coğrafyayı, kendi memleketi Kahramanmaraş’ın bile derdine yetişemedi.

Şimdi ancak eğitimine uygun olarak cenazelerin ardından dua eder.

Yıkanmadan gömülen binlerce cenazenin…

Fatih Altaylı’nın yazısı