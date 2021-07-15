Facebook, içerik üretenlere 2022′ye kadar 1 milyar dolar ödeyecek

Facebook, yaklaşık 2,9 milyar kullanıcıya sahip olsa da daha fazla insanın platformda içerik yayınlamasını istiyor. Bu amaçla içerik oluşturucuları teşvik etmek için 2022’nin sonuna kadar 1 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

YouTube, TikTok gibi rakipleriyle yarışta hamle yapmak isteyen Facebook, açıklanan rakamın büyüklüğüne rağmen içerik üreticilerine hala diğer şirketlerden daha az ücret veriyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg şunları söyledi: “Milyonlarca içerik oluşturucusuna kaynak aktarabilmek için iyi en yolları bulmak istiyoruz. Bu nedenle üretim yapan kullanıcıları Facebook ve Instagram’da oluşturdukları harika içerikler için ödüllendirmek üzere 2022’ye kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak yeni programlar oluşturuyoruz . İçerik oluşturuculara yatırım yapmak bizim için yeni değil, ancak bu işi zaman içinde genişletmekten heyecan duyuyoruz.”

Kazançlar şimdilik davetiye gönderilenlere

Hem Facebook hem de Instagram kullanıcılarına yapılacak ödemeler, bonus programlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Özellik şu an için yalnızca ABD’de kullanılabilir durumda.



Öte yandan bonuslardan sadece davetiye gönderilen içerik üreticileri yararlanabiliyor. Facebook, ileride kapsamın genişletileceğini ve para kazanmak için yeni seçeneklerin duyurulacağını açıkladı.