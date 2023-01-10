Evren Devrim Zelyut: Kurda daha sıkıntılı günlere merhaba diyeceğiz

Peki şimdi ne olacak? Kıymanın kilosunun 250/270 TL. bandına doğru hareketleneceği bir dönem başlıyor. Hükümetin fiyatı kontrol için geçmişte et ithalatı yaptığını biliyoruz ancak şimdi küresel fiyatlar da yüksek. O zaman ithalatla sadece et kıtlığı önlenecek ama fiyat artışları hız kesmeyecek.

ESK’nın Balkanlardan et getirmek için anlaşma yaptığı söyleniyor. İşte bu nedenle zamanında üretimi ihmal etmeyin demiştik ancak kaynaklar rant tatlı diye betona akmıştı. Hala konuta düşük faizli kredi verilirken, KKM faizine tarımsal desteklerin üç katı para akarken, gıda fiyatlarının düşmesini beklemek hayal olacaktır.

Konuyu dolara bağlayalım:

Enflasyon düşmeyecek, o zaman Lira’daki değer kaybı da azalmayacak. Kurda daha sıkıntılı günlere merhaba diyeceğiz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı