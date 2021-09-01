Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Kısa vadede ev almayı ve iş bulmayı unutun

Kusura bakmayın dost acı söyler! Kısa vadede ev almayı ve iş bulmayı unutun. Neden mi? Adım adım gidelim. Önceki yazımda 2013 yılında ABD Merkez Bankası FED’in bastığı paraları geri çekmesi sonucu kurların arttığını ve bunun bir benzerinin, geçtiğimiz günlerde Jackson Hole’de toplanan FED tarafından yakında başlatılacağını yazmıştım. Bu yazımın yayınlandığı gün IMF’in Başekonomisti Gopinath çıktı dedi ki: ‘Gelişenler 2013’ün tekrarını kaldıramaz’

Hanımefendinin dediği aslında benim detaylıca anlattığım; piyasaya verilen doların kısılması ve sonrasında faiz artırımları ile gelişmekte olan ülkelerde dolar kıtlığı başlaması ve kurların artmasına dair geçmiş deneyimler…


Neticede ben de, Gopinath da aynı ikazı yaptık… FED parayı kısıp, üstüne faiz artırdığında mıknatıs gibi dünya üzerindeki her ülkeden doları kendisine çekecek. Büyük bir dalgaya hazır olmak gerek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

Son kale

Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!

Pandemiden alternatif çıkış yolda mı?

Covid-19 belirtileri göstermeye başladığımızda aile hekimimizi ziyaret ederek Covid-19 şüphesiyle erken dönemde başlanan ve testimiz pozitif çıktığında 7-10 gün süreyle tedavi amaçlı devam edeceğimiz bir ilacımız olsaydı ne olurdu? Sonbahar yaklaşırken gündeme gelecek konulardan birisi de SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili olabilecek antiviral ilaçlar olacak.

Kulağına gitmediyse ruhuna gitsin

Çıkışlarda bindiğim her takside, oyunun ne güzel olduğunu, onun ne muhteşem bir tiyatrocu olduğunu, sahnede nasıl karizmatik durduğunu, ona nasıl hayran olduğumu anlattım durdum. Belki taksi tanıdıktır da laf Ferhan Şensoy’un kulağına gider diye umdum. Kulağına gitmediyse ruhuna gitsin.