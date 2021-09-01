Evren Devrim Zelyut: Kısa vadede ev almayı ve iş bulmayı unutun

Kusura bakmayın dost acı söyler! Kısa vadede ev almayı ve iş bulmayı unutun. Neden mi? Adım adım gidelim. Önceki yazımda 2013 yılında ABD Merkez Bankası FED’in bastığı paraları geri çekmesi sonucu kurların arttığını ve bunun bir benzerinin, geçtiğimiz günlerde Jackson Hole’de toplanan FED tarafından yakında başlatılacağını yazmıştım. Bu yazımın yayınlandığı gün IMF’in Başekonomisti Gopinath çıktı dedi ki: ‘Gelişenler 2013’ün tekrarını kaldıramaz’

Hanımefendinin dediği aslında benim detaylıca anlattığım; piyasaya verilen doların kısılması ve sonrasında faiz artırımları ile gelişmekte olan ülkelerde dolar kıtlığı başlaması ve kurların artmasına dair geçmiş deneyimler…

Neticede ben de, Gopinath da aynı ikazı yaptık… FED parayı kısıp, üstüne faiz artırdığında mıknatıs gibi dünya üzerindeki her ülkeden doları kendisine çekecek. Büyük bir dalgaya hazır olmak gerek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı