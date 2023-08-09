Evren Devrim Zelyut: Kendi ellerimizle bir canavar yarattık

Doları patlatan hükümet dünyanın en büyük tutardaki örtülü faizini ödeyerek kuru tutmaya çalışıyor. Ama nafile… Anlatalım…

20 Haziran tarihinde KKM tutarı 120 milyar dolardı. Kur ise 20 TL Ağustos ayında kur 27 TL oldu. Peki 7 TL artan kurun maliyeti ne olacak?

Bakkal hesabı yapsak, en az 800-850 milyar TL sırf kur değişimi adına ödenecek para miktarı…

Bu ülke 2018 öncesi koca bir yılda 50-60 milyar TL açık veriyordu. Şimdi hükümetin faiz deneyi sonucunda ödeyeceğimiz rakamı görüyor musunuz?

Geçtiğimiz haftalarda ne demişlerdi? KKM kur farkını TCMB ödeyecek…

Bunun Türkçe tercümesi yukarıda kabataslak yaptığımız hesabın ödenmesi için Merkez para basacak demek…

Aklım almıyor!

Hangi medeni ülkede merkez bankası siyasi otorite talimatı ile vatandaşın geleceğini karartacak bir enflasyon oluşturma pahasına böyle delice para basabilir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı