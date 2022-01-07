Evren Devrim Zelyut: FED paraları sertçe geri çekmeye başlarsa bu plan tutmaz

Erdoğan; G.Kore, BAE, Katar swap hatları; Şubat ayı Suudi Arabistan ziyareti ile ülkeye nakit sokarak kuru tutmaya, içeride örtülü faizle zaman kazanmaya çalışıyor. Yaza kadar böyle geçerse Haziran gibi hem tarımsal üretim artar hem de turizm geliri ile kura basılır diye umuyor. Kendince doların önüne bir baraj kuruyor. Ancak FED paraları sertçe geri çekmeye başlarsa bu plan tutmaz. Amerika’dan gelecek dalga Erdoğan’ın barajı ile durdurulamaz. Bütün ülkeler FED eylemlerine karşı faiz artırıp barajlarının boyunu yükseltirken, Erdoğan faiz indirerek Lira’yı koruyan barajın boyunu, gücünü düşürdü.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı