Evren Devrim Zelyut: Dolarda ikinci perde

Önceki yazımızda dolar/TL ve enflasyondaki yükselişin tarihsel nedenlerini açıklamış, 2013 yılında 2,5 TL olan kurun an itibariyle 23,60 olmasından sonra bizleri neyin bekleyeceğini yazacağımızı söylemiştik.

O zaman bundan sonrasını yazalım…

Evvela şunu bilmek gerek, finansal piyasalarda fiyat hareketleri sürekli bir çıkış ya da sürekli bir düşüş göstermez. Piyasalar adeta nefes alıp verir gibi hareket eder. Bunun nedeni fiyatı yükselten gerekçeye karşı yaşamda daima önleyici başka bir nedenin ortaya çıkmasıdır.

Örneğin borsa yükselirken, birileri artmış fiyatı kaçırmamak için satış yaparak kârı cebe koymak ister. Ya da dolar/TL yükselirken, hükümet kurun belli bir sınırı aşmaması için farklı kaynaklardan bulduğu dövizle piyasaya baskı yapar. İster haklı, ister haksız, fiyat hareketlerinin karşısında daima bir başka etken oluşur.

Bu örnekleri dolar/TL hareketini daha iyi anlamanız adına veriyorum. Kurun 28/30 bölgesini aşması demek sanayide girdi maliyetlerinin korkunç şekilde artması ve hiper enflasyon demektir. O zaman hükümet eli kolu bu durumu izler mi?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı