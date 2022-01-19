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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Bunun haricinde hiçbir yol kalıcı kontrol sağlayamaz

Kurda sürekli taşıma suyla değirmen dönmez dedik. Doları kontrol etmek için tek yol reformlar yaparak yüksek teknoloji içeren malları üretip satmaktır. Bunun haricinde hiçbir metot, yol, ürün, kalıcı kontrol sağlayamaz. Neden? Sisteminiz dolarla yarı mamul almaya kurulu. Bir havuz düşünün, ihracat musluğundan ip gibi dolar akıyor ama dibindeki deliklerden rezerv kaybediyoruz. Nedir o delikler? Maddeler halinde söyleyelim:

  • Erdoğan’ın agresif iç/dış politikasının yarattığı güvensizlikle kaçan sermaye,
  • Erdoğan’ın zorla indirdiği faizin enflasyon ve kuru patlatması sonucu dolara geçişin artması,
  • Amerikan Merkez Bankası’nın beklenenden daha fazla faiz artıracak olması,
  • Artan kura karşı getirilen kur korumalı mevduat ürününün dönüp yine Hazine’ye yük getirmesi, bütçe açıklarının artıyor olması, bu işlerin sonunda Hazine açıklarının kapanması için zam yapılması, zamların enflasyona neden olup Lira’nın değerini düşürmesi.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı


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