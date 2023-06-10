Evren Devrim Zelyut: Borsanın önü açık

Bu köşede 4400’den beri herkesi borsada bilançosu kuvvetli şirketlere ortak olmaya çağırdım. İki gerekçem vardı:

1-Enflasyon şirketleri bağlamaz. Girdi maliyeti artınca zammı çakar vatandaşa yansıtır. Sistem vatandaşı altta bırakır. Üste çıkmak isteyen şirket kursun ya da kurulu şirketlere ortak olsun.

2-Kur arttıkça şirket değerleri yabancı gözünde düşer. Aslında bu kötü bir durum zira Türk varlıkları ucuzlar ve yabancı eline geçer. Ama borsaya gelecek para açısından hayırlı bir olaydır. Kuru da düşürücü etkisi vardır. Neticede borsaya talep oluşur.

Ekonomide gerçekçi politikalar nedeni ile borsanın önünün açık olduğunu değerlendiriyoruz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı