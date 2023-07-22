Evrem Devrim Zelyut: Bu AKP’ye bir yıl kazandırabilir

Şimşek bu kara tablo içinde en mantıklı hareketleri yapmaya çalışan bir bakan.

Mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Yapacağı çok iş var. AKP içinden ve iktidar medyasından da artan faize bir direnç var…

Evet, Şimşek zamları yaptı, giderleri kısma konusunda daha somut işler yapmalı, yapısal dönüşüm için adım atmalı, tarım ve sanayinin bağımsızlığı için çalışmalı, adil bölüşüm için gayret göstermeli…

Bunların tamamını yapabilir mi? Çok zor, ama işlerin kontrolden çıkmasını önleyebilir.

Körfezden gelecek 50 milyar doların 10 milyarı sıcak para…

Bu AKP’ye 1 yıl kazandırabilir ama ya sonra?

AKP hep bunu yaptı, bedel ödeyerek süre satın aldı ama sorunları kökten çözecek reformları yapmadı…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı