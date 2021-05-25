Evin 90 santimetre komşunun arazisine taşması pahalıya mal olacak

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki bir inşaat şirketinin hatası ev sahibine pahalıya mal olacak. Ev sahibi Deepak Lal’den 315 bin Yeni Zelanda doları (1.9 milyon lira) ödemesi ya da evinin komşunun arazisine taşan 90 santimetrelik kısmını kendi arazisine çekmesi istendi. Bunun maliyeti ise 150 bin Yeni Zelanda dolar (910 bin lira).

Fotoğraf: Salten News

Pinnacle Homes adlı şirkete üç odalı ev yaptıran Lal, inşaatın bitmeye yaklaştığı 2020 Haziranı’nda kötü bir sürprizle karşılaştı. İnşaat şirketinin hatası nedeniyle evinin üzerine kurulduğu alan komşusunun arazisine taşmıştı. 90 santimetrelik ‘taşma’ nedeniyle ağustos ayında inşaat durduruldu.

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Komşu evin sahibi şirket C94 Development’in avukatı, zararın tazmini için 315 bin Yeni Zelanda doları ödenmesini ya da evin üzerine kurulduğu alanın 90 santimetre geri çekilmesini isteyerek aksi takdirde dava açacaklarını söyledi.

“Bu işi nasıl çözeceğim” diye geceleri kabus gördüğünü söyleyen Lal, evi istenen çizgiye çekmenin 150 bin Yeni Zelanda dolarına mal olacağını belirterek, “Bu daha az masraflı çözüm yolu. Herhalde bu yola başvuracağız” dedi.

Ancak bu masrafı kimin karşılacağı henüz netleşmedi.

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Hatanın şirketten kaynaklandığını anımsatan Lal, inşaata onay veren belediyenin de kusurlu olduğunu ve masrafları kendisinin ödemek istemediğini söyledi.