Everton da ABD’lilere satılıyor

ABD’li 777 Partners LLC şirketinin Everton kulübünü satın almak için bir anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtildi. Satışın gerçekleşmesi halinde Premier Lig’de ABD’lilerin sahip olduğu takım sayısı 10’a yükselecek.

Fotoğraf: Everton

Everton, taraflar arasında aylarca süren görüşmelerin ardından 777 Partners LLC tarafından satın alınacak bir anlaşmaya oldukça yakın.

Bloomberg’in haberine göre, Everton’un sahibi Farhad Moshiri’nin, yatırdığı paranın bir kısmıyla ayrılmasının beklendiğini söyledi.

Satışın tamamlanması halinde 20 takımlı Premier Lig’de ABD’lilerin sahip olduğu takım sayısı 10’a yükselecek. Tarafların görüşmelerin ileri aşamalarında olduğu ancak anlaşmanın hala başarısızlıkla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

777, son 21 ay içinde Brezilya’dan Belçika’ya kadar uzanan tarihi futbol takımlarından oluşan bir portföy oluşturuyor.

Yatırım şirketi küme düşme yolundaki Genoa’yı İtalya’da tekrar Seri A’ya çıkarmak gibi bazı başarılar elde etti.

Firmanın kurucu ortağı Josh Wander yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, 777’nin Genoa’nın kadro değerini iki katına çıkarırken kadro maliyetini ise yarı yarıya düşürdüklerini söylemişti.

Everton son iki sezonda küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve bu sezona sadece bir beraberlik ve üç mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.

Premier Lig’den bir alt lig olan Champions League’e düşmenin maliyeti kayda değer derecede yüksek. Yayın ücretleri Premier League’de 100 milyon sterlinden (125 milyon dolar) Champions League’de 10 milyon sterlinin (12,5 milyon dolar) altına düşüyor ancak küme düşen takımlar gördükleri zararı yumuşatmak için üç yıl boyunca ayrı bir ödeme alıyor.

Moshiri, Ukrayna’nın işgalinden kısa bir süre sonra yaptırıma uğramadan önce eski iş ortağı Rus oligark Alisher Usmanov tarafından destekleniyordu. Grup takımı 2016 yılında satın almıştı.