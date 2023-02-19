Ev sahiplerine uyarı: Depremzede kiracıdan devlet desteğini istemek ‘suç’

Depremlerde evi hasar alan kiracıdan devletin para desteğini isteyen ev sahiplerine uyarı geldi: Bu bir suç.

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6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Henüz tamamlanmayan hasar tespit verilerine göre yıkılan ya da yıkılacak bina sayısı da 105 bin. Binlerce bina da orta ve hafif düzeyde hasarlı.

Evi hasarlı depremzedeye 10 bin liralık destek veriliyor. Ev sahiplerinin, kiracılara verilen bu desteği istediğine ilişkin şikayetler artınca uyarı geldi.

Şanlıurfa Birecik Kaymakamı Kadir Duman, bu talepte bulunan ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Kaymakam Duman, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kiracılara yapılan ödemelerin ev sahipleri tarafından talep edildiğine dair duyumlar aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

“AFAD tarafından yapılan ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına bizzat yatırılmaktadır. Bu nedenle ev sahiplerinin kiracı vatandaşlarımıza ödenen desteği talep etmesi, suç teşkil etmektedir. Bu sebeple deprem nedeniyle iş bu suçu işleyenler ve fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında vatandaşlarımızı suç duyurusunda bulunmaya ve kaymakamlığımıza bildirmeye davet ediyorum. Haklarında adli ve her türlü idari işlem başlatılacaktır.”