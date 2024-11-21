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Yaramazlara biraz batar!

Etki ajanlığı düzenlemesi her halükarda yapılacakmış

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ‘etki ajanlığı’ düzenlemesi için “Her halükarda yapacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Düzenleme muhalefetin tepkisi üzerine torba kanun teklifinden çıkarılmıştı.


ANKA‘nın haberine göre Zengin, “Yeni bir düzenleme mi olacak yoksa eski madde üzerinden mi düzenleme yapacaksınız?” sorusuna “Bir çalışalım bakalım, çalışıyoruz” diye yanıt verdi.

Bunu ilk defa yapıyoruz

Partilerin itirazları olup olmadığı sorusu üzerineyse Zengin şunları dedi:

“Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi niçin yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerine bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bunun üzerine tekrar bir kez daha bir araya geleceğiz.”

Zengin, bir sonraki tarihin belli olup olmadığı sorusunuysa “Çok uzak olmaz. Bir çalışalım, tekrar bir araya geleceğiz” diye yanıtladı.

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