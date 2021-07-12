ESPN Espy ödülleri: 36’lık Ronaldo ve emekliye ayrılan Nurmagomedov yine zirvede

Dünya çapında yayın yapan spor kanalı ESPN tarafından verilen Espy ödülleri sahibini buldu. Emekliye ayrılan Habib Nurmagomedov ‘en iyi MMA dövüşçüsü’ ödülünü alırken, 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo ‘en iyi erkek futbolcu’ dalında ödüle layık görüldü.

Fotoğraf: Reuters-AA

UFC hafif siklet şampiyonluk kemerinin sahibi Nurmagomedov, Justin Gaethje karşısında Ekim 2020’de aldığı son galibiyetin ardından emekliliğini açıklamıştı. Rus dövüşçü mücadele ettiği 29 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı.

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Portekizli Ronaldo ise, Euro 2020’de attığı beş golle gol krallığına uzandı. Ronaldo, ayrıca, Euro 2020’de Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, beş farklı turnuvada gol atan ve milli takım düzeyinde en golcü oyuncu unvanlarını da elde etmeyi başardı.

The fans voted and @Cristiano takes home the ESPY for Best International Athlete, Men's Soccer 🏆 pic.twitter.com/UCmfHko10e — ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2021

Törende ‘en iyi NBA oyuncusu’ dalındaki ödül Golden State Warriors’ın süper starı Stephen Curry’nin oldu.

Diğer branşlarda dağıtılan belli başlı ödüller ise şöyle:

En iyi sürücü: Lewis Hamilton, F1

En iyi erkek tenisçi: Novak Djokovic

En iyi kadın tenisi: Naomi Osaka

En iyi boksör: Tyson Fury