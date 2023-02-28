Eski tapınağa yeni adet: Hint şenliklerinde robot fil kullanılacak

Hindistan Kerala eyaletindeki bir tapınak, eski ritüellerde canlı yerine robot fil kullanacak

Herhangi bir şenlik için canlı hayvanları kullanmama kararı alan Hindistan’ın Thrissur bölgesindeki Irinjadappilly Sree Krishna Tapınağı, ritüelleri devam ettirmenin bir yolunu buldu. BBC’nin haberine göre tapınağın yetkilileri robot törenleri aynı şekilde devam ettirebilmek için robotik fil kullanmaya karar verdi.

Robot, hayvan hakları derneği PETA (People for Ethical Treat of Animals) Hindistan’ın ve oyuncu Parvathy Thiruvothu’nun yaptığı bağışlarla alındı.

PETA gerçek fil boyutlarında tasarlanan demir filin 3,3 m boyunda, 800 kg ağırlığında olduğunu söyledi. Nasıl hareket ettiğini gösteren bir videoyu Twitter hesabından yayımladı.

JUMBO NEWS!

Kerala’s Irinjadappilly Sree Krishna Temple will use a lifelike mechanical elephant to perform rituals, allowing real elephants to remain with their families in nature.

The initiative is supported by @parvatweets.#ElephantRobotRaman https://t.co/jwn8m2nJeU pic.twitter.com/jVaaXU7EHg — PETA India (@PetaIndia) February 26, 2023

Zincirlenmiş, eyerlenmiş ve süslenmiş filler, Kerala’daki tapınak festivallerinde önemli rol oynuyor. Ülkedeki 2 bin 500 tutsak filin yaklaşık beşte biri bu eyalette yaşıyor.

Hayvan hakları aktivistleri geçen hafta eyalet başkanına bir yazı yazarak 2018 – 2023 yılları arasında Kerala’da 138 tutsak filin öldüğünü hatırlattı.

Dün PETA Hindistan da bir bildir yayımladı, festivallerde fillerin aşırı yüksek sese maruz kalmasını ‘acımasızlık‘ olarak değerlendirdi ve tüm tapınakları robotik fil kullanmaya çağırdı.

Tapınak rahibi Rajkumar Namboothiri, “Diğer tapınakların da ritüelleri için canlı filleri robotik fillerle değiştirmeyi düşüneceklerini umuyoruz” dedi.