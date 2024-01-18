Eski Galatasaraylı basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

Galatasaray’da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dejan Milojevic. Fotoğraf: TRT

Golden State Warriors’ta 2021’den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors’un Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Dejan Milojevic’in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors’la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem” dendi.