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Yaramazlara biraz batar!

Eski asistanından Marilyn Manson’a cinsel taciz suçlaması

Eski asistanı Ashley Walters, 52 yaşındaki ABD’li rock yıldızı Marilyn Manson’a cinsel taciz suçlamasıyla dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

Walters’ın avukatlarının Los Angeles County’deki mahkemeye sunduğu dilekçede, Manson’ın ‘korkunç bir patron’ olduğu, psikolojik şiddet uyguladığı ve cinsel tacizde bulunduğu anlatıldı.

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Dilekçeye göre fotoğrafçılıkla uğraşan Walters, Manson’la 2010 yılında, 26 yaşındayken tanıştı. Manson, ona işlerini çok beğendiğini belirttiği bir mesaj attı. Walters, Manson’ın Hollywood’daki nasıl bir işbirliği yapabileceklerini konuşmaya gitti. Saat 02:00’de evden ayrılmak istediğinde otoparkın sabah 07:00’ye kadar kilitli olduğu söylendi. O sırada Manson, Walters’tan bir fotoğraf çekimi istedi ve bir süre sonra bluzunu çıkarmasını talep etti. Daha sonra da kişisel asistanı olmasını istedi ve normal şartlarda vereceğinden iki kat fazla maaş önerdi.

Walters, The Cut dergisine, Manson’ın sadece kendisinin taciz etmekle kalmadığını, ondan ‘arkadaşlarını memnun etmesini’ ve vücudunu ellemelerine izin vermesini istediğini, onlara yemek servis ettirdiğini söyledi.

Manson’ın avukatları ise suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

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Britanyalı oyuncu Esmé Bianco da Manson’a, kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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