Eşini öldürüp, ‘Namusumu temizledim’ mesajı paylaşan Gencay Korur yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Ayşe Korur’u (38) av tüfeğiyle öldürdükten sonra, sosyal medya hesabından ‘gülen yüz‘ ifadesi ve ‘gururlu hissediyor‘ yazarak “Namusumu temizledim; herkese duyurulur” diye yazan Gencay Korur (40) İzmir’in Dikili ilçesinde yakalandı.

Fotoğraf: Facebook/Gencay Korur

Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 17 yıllık eşi Ayşe Korur, ailevi sorunlar nedeniyle bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, bir yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı.

DHA’nın haberine göre; Gencay Korur, önceki gün saat akşam sekiz sıralarında, boşanma davaları süren kadınla konuşmak için Ezine’deki evine gitti. Ayşe Korur’se kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ayşe Korur’u vurdu. Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirirken; Gencay Korur kaçtı.

Fotoğraf: Ekran görüntüsü/Facebook

‘Namusumu temizledim’ dedi, tebrik edildi

Olayın ardından sosyal medya hesabından, ‘gülen yüz‘ ifadesi ve ‘gururlu hissediyor’ yazarak “Ayşe Korur Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur” diye yazan Gencay Korur’a, Mete Mandal isimli arkadaşı “Helal olsun, ellerin dert görmesin, umarım fazla ceza almazsın” dedi.

İzmir’de yakalandı

Gencay Korur, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayşe Korur’un cenazesi, dün Ezine’deki Zeytinli Camii’nde dün ikindide düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.