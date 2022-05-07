Eşini öldüren kadın tutuklandı: Cinayetten hükümlüyken salgın izniyle cezaevinden çıkmış

Aydın’da daha önce cinayetten hüküm giyip Covid-19 izniyle hapisten çıkan kadın eşini öldürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Efeler ilçesinde 26 yaşındaki E.B., 23 yaşındaki eşi Doğukan B.’yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Doğukan B., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden izinli çıkmış

E.B.’nin 2017’de çalıştığı eğlence mekanının sahibi 27 yaşındaki T.A. bıçakla öldürdüğü tespit edildi.

E.B.’nin bu suçtan hüküm giydiği, cezaevinden salgın döneminde izinli çıktığı, bir süre önce de Doğukan B.’yle evlendiği öğrenildi.