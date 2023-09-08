Esin Övet: Melis Sezen’in ödül töreni halleri

Daha önce Altın Kelebek Ödül Töreni’ne yine kuğu gibi bembeyaz, seksi bir elbise ile katılıp ödül aldığı sırada “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an” çıkışı ile akıllara kazınan Melis Sezen, Uluslararası Venedik Film Festivali kırmızı halısında yine akıllara kazındı. Pozlarını defalarca izledim.

1-Üzerinde saten ve tüm hatları rahatlıkla gösterebilecek beyaz bir elbise vardı.

2-Melis Sezen verdiği pozlar ile her an bir falso verebilirdi.

3-Kendinden emin halleri bir anda yanlış bir hamleye sebep olabilirdi.

Fakat, lakin, amma Melis Sezen o kadar iyiydi ki, sonunda “Yok arkadaş bu kız kırmızı halı için yaratılmış” diyorsunuz. Çünkü kırmızı halıda yürümek farklı olmaktır bana göre. Herkesin yürüyemeyeceği gibi herkes orada yürürken de fark yaratamaz. Melis Sezen o kadar kendinden emin ki, yaptığı ve söylediği her şey ile o kırmızı halının hakkını veriyor bence.

Ayrıca kırmızı halı kıyafet tercihleri de kesinlikle bana göre 10 üzerinden 10…

Esin Övet’in yazısı