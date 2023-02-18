Esin Övet: Affet bizi Azra

Hatay’da, enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra arama-kurtarma ekibinden bir personelin kucağına alıp video çekerek sosyal medyada paylaştığı 4 yaşındaki Azra Duru Malaç kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde vefat etmiş.

Ayakları çıplak, yorgun, şokta. İnanılmaz bir bakış kaldı hafızamda… Azra bizi affet. Gerçekten sana kendimizi nasıl affettireceğiz bilmiyorum ama kimin suçu ve ihmali varsa hepsinin yargılanması ancak yüreğimizi soğutacak. Sana belki küçük de olsa kendimizi affettirebileceğiz.

Ama güçlü olmak zorundayız. Evet affet bizi Azra. Gerçekten kelimeler, cümleler, sözler, hiçbir şeyin önemi yok. Her şey çok anlamsız. Fakat artık Azralar yara almasın diye, hayatlarından olmasın diye gerçekten aklı selim bir şekilde birlik olma zamanı.

Esin Övet’in yazısı