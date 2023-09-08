Esfender Kormaz: Cari açık plansız-programsız çözülmez

Döviz dün de, bugün de Türkiye’nin yumuşak karnıdır. Kalıcı istikrar için, önce cari açıktan kurtulmamız gerekir. Bunun için de kısa dönemde millî bir dış ticaret politikası uygulamalıyız. Orta ve uzun dönemde, üretimde kullanılan ithal girdi oranını düşürmeliyiz.

İthal girdi oranını düşürmek için, OVP’da ithal ikamesi politikaları, iç ikame üretimi destekleme veya devletin bu alanda geçici üretim yapması gibi bir model yoktur. Devlet değil de bir özel işletmeymiş gibi günlük işler sıralanmış.

Dahası, 2023 cari açığın GSYH oranı yüzde 4 olarak hesaplanmış, oysaki 2023 ilk 6 ayda cari açık 36,8 milyar dolardır ve bu açığın 1 trilyon 20 milyar dolar olan, son bir yıllık GSYH’ya oranı da yüzde 3,8 olur. Bu sene cari açık 61 milyar dolar olacak ve GSYH oranı da 6,1’dir. Yüzde 4 dersek yalnızca kendimizi kandırmış oluruz.

Esfender Kormaz’ın yazısı