Esfender Korkmaz: ‘Yeni Türkiye’ kimin Türkiye’sidir?

AKP öncesi devlette memurlar kurumsal devletin bir ayağı idi. Bu nedenle her bakanlıkta bakanlar siyasi iktidarı, müsteşarlar memurların başı olarak kurumsal devleti temsil ederlerdi. AKP iktidarı müsteşarları kaldırdı, siyasi atamalarla partiyi temsil eden bakan yardımcılarını getirdi. Bunlar bakanlık içinde yetişmemiş oldukları için ve devlete değil siyasi iktidara bağlı oldukları için; kamu hizmetleri sosyal fayda anlayışına göre değil, parti popülizmi doğrultusunda yapılmaya başlandı.

21. asırda Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem başkan hem de iktidardaki AKP’nin genel başkanıdır. 2018’de Cumhurbaşkanı olduktan sonra Devleti tamamıyla kendi kontrolüne aldı. Kurumsal devlet vasıfları tamamı ile kaldırıldı. Hatta, daha önce aynı parti veya ortağı MHP ile birlikte çalışmış suç örgütü liderleri, şimdi Türkiye’de devleti çete devleti olarak suçluyorlar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı