Esfender Korkmaz: Yeni bir döviz şoku kaçınılmaz

Merkez Bankası Ocak ayı, TÜFE bazlı reel kur endeksine göre TL bir dolar ve bir Euro’dan oluşan döviz sepetine karşı yüzde 43 oranında daha düşük değerdedir. Normal olarak TL’nin düşük değerde olması, daha da düşmesini önlüyor. Mamafih 2021 kur şokundan sonra, dolar ve Euro kuru enflasyonun altında kaldı. Ne var ki, bu kadar düşük değerde olmasına rağmen riskler de artıyor. Risklerin daha fazla birikmesi ve Hükûmetin alışılmış yanlışlardan birini tekrar etmesi halinde yeni bir kur şoku daha yaşarız.

Cari açık 2023 yılında 45,1 milyar dolar oldu. Cari açığın finansmanı yabancı yatırım sermayesi ile olursa, sürdürülebilir. Ancak yabancı yatırım sermayesi de gelmiyor, tersine çıkıyor. Cari açık dış borçla finanse ediliyor ve dış borç stoku da artıyor. CDS oranları da 300’e gerilese de risk sınırındadır. Bu durumda hem dış borçların çevrilmesi de zora giriyor. Kısa vadeli dış borç stoku ve temerrüt riski artıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı