Esfender Korkmaz: Türkiye'de artık yatırım denilince, finansal araçlar ve gayrimenkul anlaşılıyor

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Türkiye’de artık yatırım denilince, finansal yatırım araçları ve gayrimenkul yatırımları anlaşılıyor. Fabrika, tesis gibi fiziki yatırımlar unutuldu. Bunun nedeni piyasanın aşırı kırılgan ve spekülatif olması ve demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kurumsal yapılar açısından güven sorununu oluşmasıdır.

Finansal yatırım araçları bırakın orta ve uzun vadeyi nerdeyse günlük takip edilip ve bağlanıyor. Orta vadede, siyasi sorunlar, dış ilişkiler gibi belirsizlikler olduğu için, 3-5 yıl gibi orta vadede nereye yatırım yapalım sorusuna net cevap vermek mümkün değildir. Bununla birlikte riskin en düşük olduğu yatırım seçenekleri tahmin edilebilir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı