Esfender Korkmaz: Türkiye stagflasyona girerse

(…)

Özetle; bir yandan büyüme ve üretim düşerken, diğer yandan TL’den kaçış nedeni ile talep artıyor. 1970 dünyanın petrol krizi nedeniyle yaşadığı stagflasyona biz ekonomi yönetiminin yanlışları nedeniyle şimdi hızla giriyoruz.

Türkiye stagflasyona girerse, dış borç temerrüt riski daha çok artar. İşsizlik artar. İhracat düşer. Dış ticaret açığı artar.

En büyük sorun; hükûmetin bu tespitleri yapamıyor olması ve bağlı olarak günübirlik ve palyatif çözümlerle istikrar getireceğini zannetmesidir. Muhalefet ise herkesin zaten yaşadığı sorunları daha sert dile getiriyor. İnandırıcı çözüm önerisi getirmiyor.

Çok acil olarak;

*OVP dışında üç yıllık istikrar programı yapmak gerekir.

*Yukarıda da, söylediğim gibi önce faizleri enflasyonun birkaç puan üstüne çıkarmak gerekir.

*Üretimde ithal girdi oranını düşürmek gerekir. Bunun için devletin doğrudan piyasaya girmesi, ithal ikame yatırımlarını yapması gerekir. Ayrıca ithal ikame yatırımlarına, yüksek teşvik vermesi gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı