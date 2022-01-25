Esfender Korkmaz: TL krizi ve istikrar sorunu, toplumsal stresin tuzu biberi oldu

İçinde bulunduğumuz TL krizi ve istikrar sorunu da toplumsal stresin tuzu biberi oldu.

Bu durumda bazı tespitler yapmak gerekir;

AKP içinde de bu durumun sürdürülemeyeceğini görenler ayrılıyor, ayrı parti kuruyor. Toplum olarak bilinçli olmalıyız. Demokratik geleceği için belki de Türkiye’nin bu badireyi yaşaması gerekiyordu. Dünyada demokrasi için her ülke bedel ödedi. Türkiye’de Atatürk demokrasiye giden yolu, laik devleti ve devrimleri halkın kucağına bıraktı. Bu nedenle Kurtuluş Savaşını aynı zamanda Batılı modern bir Türkiye yaratmak olarak algılamak gerekir. Son olarak, moralimizi sağlam tutmalıyız. Gençler yurt dışı arayışından vazgeçmelidir. Ülkeye sahip çıkmak hepimizin görevidir. Türkiye’nin genç-dinamik nüfusu ve stratejik konumu önemli bir avantajıdır. Ekonomik imkânları da yetkin ellerde olursa bu eşikten çok hızlı kurtulacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı