Esfender Korkmaz: Özelleştirme, devletin ekonomideki payını azalttı

Bugün, içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür ve serbest kambiyo ve dışa açık politikalar içinde, devletçilik anlayışı da farklı olmalıdır.

Küreselleşme sürecinde Türkiye kraldan çok kralcı oldu. Özelleştirmede İngiltere ile yarıştı. Devlet tamamıyla dışlandı.

Her şeyden önce devleti yeniden kurumsal devlet yapmalıyız. Devlette liyakati getirmeliyiz. Denetim ve şeffaflığı artırmalıyız.

Hiçbir gelişmekte olan ülke, devleti dışlayarak kalkınamaz. Çin’de büyüme ve kalkınma var, ama kurumsal devlet yerli yerinde duruyor.

Türkiye’de, özelleştirme; devletin ekonomideki payını azalttı. Ayrıca altyapı yatırımları özelleşti, piyasada oligopol yapı oluştu.

Bu nedenle; kamu altyapı yatırımları, kamu özel iş birliği anlaşmaları ile yapılan altyapı yatırımları, Elektrik dağıtımı gibi stratejik sektörler yeniden devletleştirilmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı