Esfender Korkmaz: İstikrar sorunu Putin'i savaşı bitirmeye zorlar mı?

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Rusya’nın ve Rus halkının refahı için Putin’in savaşı bitirmesi lazım. Ekonomik ve sosyal istikrarın bozulması, Putin’i barışa zorlaması lazım. Ama eğer Putin’in koltuğu daha önemliyse, bunlara bakmaz. Dahası dünyada diktatörler birbirini destekliyor.

Rus halkı da eğitimli olduğu halde demokrasi talep etmiyor. Şüphesiz ki 70 yıllık komünizm döneminde halk demokrasiyi tanımadı. Eğitim de ideolojik eğitim olarak uygulandı. Şimdi de Putin diktatörlüğü halkın demokrasiyi tanımasını engelledi. Ama anlaşılıyor ki bazı halkların demokrasiye sahip çıkması için, Almanya da olduğu gibi daha büyük travma, söz gelimi hitler travması gibi bir travma yaşaması gerekiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı