Esfender Korkmaz: Halay çekenleri de gerçek dünyadan haberdar etmemiz gerekiyor

İktidar 2018 kur şokuna kadar piyasayı, kambiyo sistemi ve dalgalı kuru benimseyerek, sıcak para girişini teşvik ederek, ekonomiyi kırılgan yaptı. Japon ev kadınları düşük faizle yen olarak kredi alıyor ve bunu yüksek faizli Türk tahvillerine yatırıyordu. Türkiye de MB faizleri eksi 7 seviyesine düşürünce, elinde TL tutanlarda paraları erimesin diye dolara yöneldiler. Ya da düşük faizle TL kredisi alıp, daha karlı olduğu için dolar aldılar. Bu davranış piyasa düzenine, kambiyo düzenine, dalgalı kur sistemine aykırı değil. Bu sistemi kuran İktidar, bu şeklide korunmak isteyenleri iç spekülatif güçler olarak ilan etti. Dahası 128 milyar dolarda bu sistem sayesinde gitmişti.

Bunlar dünya verileridir. Bunları yazmak kimsenin hoşuna gitmez. Ama halay çekenleri de gerçek dünyadan haberdar etmemiz gerekiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı