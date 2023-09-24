Esfender Korkmaz: CHP değişirse iktidara aday olabilecek

Siyasi iktidarın dağıttığı 850 lira ile 1250 lira arası aile yardımları, kadınlara dağıttığı 4000 lira yardım, hiperenflasyona giderken bir anlam ifade etmeyecek, insanların aklı başına gelecek ve para yerine iş vereceğine inandığı partileri destekleyecek.

Devlet imkânlarını bölüşmenin sonu yoktur. Bölüşenler birbirine düşecek.

Eğer CHP’de genel başkan ve son on üç yıldır 13 seçimi kaybeden kadrosu değişmezse, partililer sandığa gitmeyecek. CHP marjinalleşecek. Değişirse iktidara aday olabilecek.

Esfender Korkmaz’ın yazısı