Esfender Korkmaz: Bu akılla ekonomik krizin derinleşmesinden kurtulamayız

Bu yılın ilk yedi ayında, turizm geliri 26,5 milyar dolar oldu, turizm gideri de 3,6 milyar dolar oldu. Net turizm geliri 21,9 milyar dolar oldu. Ama aynı 7 ayda Türkiye, Çin’e karşı 25 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. (7 aylık ithalat 26,8 milyar dolar; ihracat 1,8 milyar dolar ve dış ticaret açığı 25 milyar dolardır.)

Yani; Çin’e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı uçtu-kaçtı dediğimiz turizm gelirimizden daha fazladır.

Hükûmet de geri kalmadı. OVP’de 2023 yılı cari açığın GSYH’ya oranının yüzde 4 olacağını açıkladı. Oysaki yalnızca 7 aylık cari açığın GSYH‘ya oranı yüzde 4,2 oldu. 2023 yılı cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 6,1 olacaktır.

Ekonomiyi yönetenler, ilgili bakanlar bu verilere bakmıyor mu? Bakıyor da görmüyor mu? Görüp de analiz edemiyorlar mı?

Nerden bakarsak bakalım; bu akılla cari açıktan ve krizin derinleşmesinden kurtulamayız?

Esfender Korkmaz’ın yazısı