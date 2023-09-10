Esfender Korkmaz: BRİCS’ten neden uzak durmalıyız?

BRİCS üye ülkeler; Brasil (Brezilya ) Russia (Rusya ) India (Hindistan) China (Çin ) South Africa (Güney Afrika) üye isimlerinin baş harflerinden oluşur.

(…)

1-BRİCS ülkelerinin çıkaracağı para dolar endeksinde bir miktar düşme yaratabilir. Ama dolara alternatif olmaz.

2-Rusya ile ortaklık yapılmaz. Çünkü Rusya, eşit şartlar istemez, şovenist bir ülkedir, hegemonya kurmak ister.

3-Arap ülkeleri ve İran siyasi açıdan istikrarsız ülkelerdir, yarın ne yapacakları belli olmaz.

4-Dikta rejimlerinin olduğu ve demokrasinin olmadığı ülkelerde kalkınma sürdürülemez.

5-Türkiye olarak aklımızı başımıza toplamalıyız. BRİCS’ten uzak durmalıyız. Dış ticaret verilerine bakarsak ne kadar haklı olduğum ortaya çıkar.

*2022 yılında; ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa ve ABD’ye yaptık. 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlamız var.

*Yine 2022’de ihracatımızın yüzde 7,9’unu Rusya ve Çin’e yaptık. Buna mukabil bu iki ülkeye karşı 87,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Toplam dış ticaret açığının yüzde 80’ini bu iki ülkeye verdik. Rusya’dan ithalatımız içinde petrol ve gaz ithalatının oranı yüzde 37’dir. Petrol ve gaz dışında daha 55 milyar dolar açık var.

*Rusya ve Çin, 20 senedir içeriden kartel ortaklarıyla bizi sömürüyor. Batı’dan uzaklaşmayalım.

Esfender Korkmaz’ın yazısı