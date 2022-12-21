Esfender Korkmaz: Bakanın bu sözünü yorumlamak insana ağır geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı; ”faiz artışı olsaydı, yatırım duracak, üretim azalacaktı” diyor. Açıklanan resmî verilere ve yaşadığımız gerçeklere alenen aykırı olduğu için Bakanın bu sözünü yorumlamak insana ağır geliyor. Ama Türkiye adına konuştuğu için yorumlamak zorunda kalıyoruz.

Bir ülkede ekonomi yönetimi yaşanan sorunların farkında değilse, krizin derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ekonomi yönetiminin kendi dünyasında yaşaması, deve kuşu gibi başını kuma gömmesi, ekonomik gidişatı bile bile yanlı ve yanlış yorumlaması krizden daha ağır bir sorundur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı