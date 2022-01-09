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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: 2021 sonunda MB gösterge faizi eksi 16,2

2021 yılının son dört ayında, bir yandan TÜFE arttı, bir yandan faizler düştü. Eylül ve Ekim’de şok etkisi olmadı ve fakat Aralık’ta 2021 enflasyon beklentisi yüzde 30 ve üstüne çıkınca, MB’nin faizleri düşürmesi ancak ve ancak kurları artırmak amacı ile yapılabilir. Mamafih 2021 TÜFE oranı da beklenin üstünde yüzde 36,08 oldu.

Yani 2021 sonunda MB gösterge faizi eksi 16,2 demektir.


ABD’de ve Avrupa’da da reel faiz var diyenlere; ABD’de FED faiz oranı 0-25 arasında, TÜFE oranı 6,8 dir. Reel faiz eksi 4’tür. Avrupa’da faiz oranı sıfır, enflasyon yüzde 5’dir. Yani reel faiz eksi 5’dir. Türkiye’de eksi reel faiz bunların 3-5 katıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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