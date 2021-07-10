Esenyurt’ta konut mağdurlarına çözüm önerisine AKP ve MHP’den ret

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatlar için hazırlanan öneri AKP ve MHP engeline takıldı.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatların belediye desteğiyle tamamlanmasını da hedefleyen ve ilçe meclisine getirilen teklif, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Esenyurt’un CHP’li belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt, karara tepki göstererek şunları söyledi: “Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esenyurt, Türkiye’nin her bir bölgesinde imar yolsuzlukları ile anılan, sürekli gündemde olan, değişik değişik kesimlerin gündeme getirdiği geçmişi olan bir ilçe ve burada binlerce konut mağduru var. Benim kastettiğim sadece imar yolsuzluklarından dolandırılanlar değil. Evi yıkılmak üzere olan, kentsel dönüşüme giremeyen, kat karşılığı verildiğinde ekonomik karşılığı olamayan işler var. Bunların finansmanı açısından kullanılacaktı.”

Bozkurt, temmuz ayının ilk meclis toplantısı gündemine getirdiği teklifle Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman şirketine sermaye artırımı talep etmişti.