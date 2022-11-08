Esenyurt’ta kadın yolcuya saldıran taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi

İstanbul Esenyurt’ta kadın yolcuya saldıran taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Görsel: Twitter

AA’nın aktardığına göre Doğan Araslı Bulvarı’nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sosyal medyada yayılan videolarda arabadan inen taksicinin yolcuya saldırması yer aldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek taksiciye müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz.”