Esenler’de kentsel dönüşüm uygulanan mahallenin sokaklarına Erdoğan ve AKP’lilerin ismi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumunda, AKP grubu Esenler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki isimsiz 19 cadde ve dört sokağa isim verildi. CHP’li Belediye Meclis üyesi Ali Haydar Kahraman; yollara ‘Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’, ‘Mustafa Şentop Caddesi’, ‘Hulusi Akar Caddesi’, ‘Murat Kurum Caddesi‘ gibi isimler verilmesine “Mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi. Hükümetin neredeyse yarısı burada isimlendirilmiş” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: ANKA

Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1’inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında düzenlendi.

ANKA’nın aktardığına göre oturumda Esenler’de kentsel dönüşüm projesi uygulanan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki isimsiz 19 cadde ve dört sokağa isim verilmesi önerisi görüşüldü.

CHP Grubu, AKP Grubu’nun önerisine göre mahalledeki yollara 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin adlarının verilmesi yerine, AKP’nin önde gelenlerinin isimlerinin verilmesini eleştirdi.

İBB Meclisi AKP Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, eleştiriler karşısında “İsmi geçen; bakanlık yapan, milletvekilliği yapan herkesin burada katkısı var. Kentsel dönüşümün yapılmasında katkısı olan insanların burada ismi veriliyor. Ahde vefa diye bir şey var” dedi.

‘İsimlerle ilgi baktığımızda biraz da ciddiyetsiz‘

CHP’li Belediye Meclis üyesi Ali Haydar Kahraman’sa şunları dedi: “Mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi. İsimlere baktığımızda bakanlar kurulunun neredeyse yarısı burada. Hükümetin neredeyse yarısı burada isimlendirilmiş. İsimlerle ilgi baktığımızda biraz da ciddiyetsiz. Osman Aşkın Bak, Özdemir Bayraktar, İsmet Yılmaz, Murat Kurum, Mustafa Şentop, Alparslan Türkeş. Böyle isimler sıralanmış. Bu isimler sıralanırken mahalle, 15 Temmuz Mahallesi, 15 Temmuz’da şehit olan kimsenin ismi yok.”

AKP Grubu’nun önerisi kabul edildi. Verilen isimlerden bazıları şöyle:

“Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı. Osman Aşkın Bak Caddesi. İsmet Yılmaz Caddesi. Hulusi Akar Caddesi. Mustafa Varank Caddesi. Mustafa Şentop Caddesi. Murat Kurum Caddesi. Prof. Dr. Kadir Topbaş Caddesi. Özdemir Bayraktar Caddesi. Teknofest Caddesi. Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi. Sultan Abdülhamid Han Caddesi. Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi. Alparslan Türkeş Caddesi.”